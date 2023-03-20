اتفرج- انت الان تتابع خبر حقيقة طلاق حلا شيحة وخلعها الحجاب.. منشور كشف المستور وتعليق منها صدم الجميع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة حلا شيحة بكتابة تعليق صادم من خلال ستوري على حسابها الرسمي عبر تطبيق الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وهذا بعد انتشار الكثير من الأخبار الغير رسمية حول طلاقها هي والداعية معز مسعود بالتزامن مع خلعها الحجاب وظهورها بدونه في العديد من الصور.

طلاق حلا شيحة ومعز مسعود

ودونت حلا شيحة في ستوري خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، قائلة “أتعلم من ما حدث عندما توقفت عن محاولة أن أصبح جيدة؟.. أصبحت حرة”، وتسببت في إثارة حالة من الجدل الكبير في الأيام الماضية وهي بدون حجاب، وحذفت كل الصور الخاصة بها عليه.

وتسببت الفنانة حلا شيحة في إثارة حالة من الجدل الكبير بخلعها الحجاب، وأيضاً حذفها جميع صورها على حساب انستجرام وانباء انفصالها عن زوجها معز مسعود، وهذا بجانب أنها تشارك الكثير من الرسائل الغامضة، ومازال معز يحتفظ بصوره مع حلا شيحة ويتابعها على انستجرام، وهي الوحيدة ضمن قائمة متابعته وهو الأمر الذي اثار الجدل الكبير.