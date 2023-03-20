اتفرج- انت الان تتابع خبر ضحكته منورة.. أول ظهور لـ محمد الحلو بعد عمليته الجراحية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرص حمادة الحلو، نجل المطرب محمد الحلو، على طمأنة جمهور والده ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، على الحالة الصحية له بعد الوعكة التي تعرض لها مؤخرًا.حيث نشر حمادة الحلو من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة لوالده المطرب محمد الحلو بعد خروجه من العملية الجراحية التي خضع لها وهي تركيب دعمات بالساق، لعلاج ضيق شرايين الساق، وأرفق مع الصورة التعليق التالي: “الحمد لله على سلامتك يا حبيبي.. كرم ربنا كبير علينا أوي الحمد والشكر لله، شكر خاص جدا لدكتور عبد الرحمن محمد علي رعايته و اهتمامه لوالدي”.

عملية محمد الحلو

يُذكر أن نجل الفنان محمد الحلو، كان قد أعلن تعرض والده لوعكة صحية، استلزمت دخوله المستشفى وإجراء عملية جديدة.

حيث نشر على حسابه بموقع فيس بوك المنشور التالي: “ربنا يشفيك يا حبيبي ويعافيك وزي ما ربنا كرمك في العملية اللي فاتت هيكرمك في العملية دي انت أطيب قلب وأكرم إنسان في الدنيا وربك كبير يا حبيبي، فضلا وليس أمرا الرجاء الدعاء لأبي”.