اتفرج- انت الان تتابع خبر بوسة قصي خولي لـ نادين نجيم تجنن السوشيال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زواج نادين نجيم وقصى الخولي تصدر ترند مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بعد تسريب مشهد رومانسي لنادين وقصى في مسلسل ” وأخيرا” الذي يعرض في موسم رمضان 2023 ويعد التعاون الثاني بين نادين نجيم وقصي الخولي بعد مسلسل 2020 الذي عرض في شهر رمضان أيضا .

مسلسل وأخيرا

وتضمن مسلسل ” وأخيرا” للممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والفنان اللبناني قصى الخولي مشاهد رومانسية ساخنة بعد تسريب مشهد من المسلسل به قبلات وأحضان بين الجانبين ، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة وأن البعض وصف هذه المشاهد بالجريئة ولايمكن عرضها على شاشة الدراما نهائيا في موسم شهر رمضان 2023 .



نادين نسيب نجيم وقصى الخولي

ويعد هناك تعاون فني قوي وإنسجام بين الثنائي نادين نسيب نجيم وقصى الخولي بعد نجاح مسلسل 2020 والذي عرض في الموسم الرمضاني السابق ، أما المسلسل “وأخيرا” ويعرض في رمضان 2023 ويتكون من 15 حلقة فقط .

وأكد المنتج صادق الصباح ، منتج مسلسل “وأخيرا” أن القصة مأخوذة من بلاد الشام والمسلسل به الكثير من المشاهد الرومانسية بين نادين نسيب نجيم وقصي الخولي خاصة وأن الثنائي قدم أعمالا مميزا ويحبهما الجمهور سويا في الأعمال الفنية.

قبلة قصى الخولي لنادين نجيم

ونشر قصى الخولي فيديو مختصر على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام وهو يقبل الفنانة نادين نسيب نجيم “خيال وياقوت قصة حب لا تنتهي ” في إشارة منه إلي مسلسلهما الجديد وأخيرا .