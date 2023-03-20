اتفرج- انت الان تتابع خبر غير متوقع.. رد فعل هند صبري على خبيرة تجميل تنمرت على أسنانها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة التونسية هند صبري، عن موقف تعرضت له في بداية حياتها الفنية، على يد خبيرة تجميل تنمرت على شكل أسنانها.وقالت “هند” خلال لقائها في برنامج “كلام نواعم”: أنها في أول فيلم شاركت فيه سمعت خبيرة التجميل هاجر تتحدث عنها وتقول: “إيه السنان دي هتطلع كده إزاي”.

وتضيف هند صبري أن تلك الخبيرة أصبحت صديقتها الآن، وظنت أنها عندما قالت عنها هذه الجملة أنها لم تسمعها، موضحة أنها بعد مرور 10 سنوات من هذا الموقف التقت بها في فيلمًا آخر بعدما أصبحت مشهورة، وأخبرتها أنها سمعتها، فبادرت بالاعتذار لها.

وتشير هند صبري إلى أن هذا الموقف جعلها تنظر إلى المرآة، لتقرر أنها لن تعتمد على شكلها، لأن الشكل لن يجعل الممثلة تنجح.

مسلسل هند صبري

يُذكر أن الفنانة هند صبري تنتظر عرض مسلسل “في مهب الريح” وهو مأخوذ عن المسلسل الأمريكي The Good Wife، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل “في مهب الريح” بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، نهى عابدين، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.