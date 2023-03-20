اتفرج- انت الان تتابع خبر بسنت شوقي: بعرف أجود القرآن الكريم ولساني مش معوج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة بسنت شوقي، على الإجابة على استفسارات متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر حسابها بإنستجرام.حيث نشرت “بسنت” من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها على موقع إنستجرام، عدة مقاطع فيديو أجابت خلالها على أسئلة المتابعين.

ومن ضمن الأسئلة التي وُجهت لبسنت شوقي سبب تحدثها اللغة الإنجليزية باستمرار، فأجابت قائلة: “كنت بقرأ أكتر بالإنجليزي، وبعرف أجود قرآن على فكرة، بعرف أقرا عربي مش لساني معووج، بس بيبقى الأسهل لدماغي لما أتوتر ببرطم بالإنجليزي، وده غصب عني مش بمزاجي دراستي كده مش تناكة”.

بسنت شوقي: دخلت مجال الاستثمار عشان أكون مستقلة ماديًا

كما تلقت بسنت شوقي سؤالًا آخر عن سبب دخولها مجال الاستثمار، فأجابت قائلة: “الموضوع إني كنت لازم أبقى مستقلة ماديًا وده اللي خلاني أدخل المجال ده عشان معتمدش على أي راجل وأبقى عندي دخلي الخاص وإن دي بيقيد حريتي”.

يُذكر أن الفنانة بسنت شوقي تخوض موسم رمضان المُقبل بمسلسل “علاقات مشروعة” والذي تشارك بطولته مع الفنان ياسر جلال.