رقم غير متوقع.. سعر فستان مي عمر في أحدث ظهورلها يثير ضجة

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة مي عمر بمشاركة متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير ” إنستجرام”، بصور جديدة أثناء جلسة تصوير قامت بها، وكانت ترتدي فستان أنيق بسعر باهظ، مما أثار دهشة الكثير من المتابعين.
إطلاله الفنانة مي عمر
سعر فستان مي عمر
كان فستان مي عمر يحمل توقيع Zimmermann، وقد بلغ سعر التصميم نحو 850 دولاراً أمريكيا، أي بنحو 30 ألف جنيه مصري، وقد أثار دهشة متابعيها.
مكياج بسيط
وبالنسبة للناحية الجمالية، قامت مي عمر بالاعتماد على الشعر الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ولمسات المكياج الخفيفة بالألوان الترابية الهادئة والغير مبالغ فيها.
آخر أعمال مي عمر الفنية
الفنانة مي عمر آخر أعمالها هو مسلسل “رانيا وسكينة” الذي تم عرضة في رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول أتهام الفتاة المدللة رانيا بقتل والدها الثري، ثم تنقلب حياتها رأساً على عقب لتجد في طريقها الفتاة المكافحة سكينة التي هي الأخرى تواجه أخطار لم تكن في الحسبان، فتتحد الفتاتين معاً، وكان أبطال المسلسل هم: مي عمر، وروبي، أحمد خالد صالح، صبا الرافعي، أوتاكا، سليمان عيد، نبيل نور الدين، و تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.