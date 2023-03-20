اتفرج- انت الان تتابع خبر رقم غير متوقع.. سعر فستان مي عمر في أحدث ظهورلها يثير ضجة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة مي عمر بمشاركة متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير ” إنستجرام”، بصور جديدة أثناء جلسة تصوير قامت بها، وكانت ترتدي فستان أنيق بسعر باهظ، مما أثار دهشة الكثير من المتابعين.

سعر فستان مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر، أثناء جلسة تصوير لها، بأطلاله أنيقة، حيث كانت ترتدي فستان قصير لأعلى الركبة، مع أكمام طويلة وكان التصميم منقوشاً وذات ورد وبألوان هادئة، ولبست حذاء بكعب عالي باللون البيج وأضافت له حقيبة بنفس اللون، كما ارتداء بعض الإكسسوارات و المجوهرات البسيطة.

كان فستان مي عمر يحمل توقيع Zimmermann، وقد بلغ سعر التصميم نحو 850 دولاراً أمريكيا، أي بنحو 30 ألف جنيه مصري، وقد أثار دهشة متابعيها.

مكياج بسيط

وبالنسبة للناحية الجمالية، قامت مي عمر بالاعتماد على الشعر الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ولمسات المكياج الخفيفة بالألوان الترابية الهادئة والغير مبالغ فيها.

آخر أعمال مي عمر الفنية

الفنانة مي عمر آخر أعمالها هو مسلسل “رانيا وسكينة” الذي تم عرضة في رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول أتهام الفتاة المدللة رانيا بقتل والدها الثري، ثم تنقلب حياتها رأساً على عقب لتجد في طريقها الفتاة المكافحة سكينة التي هي الأخرى تواجه أخطار لم تكن في الحسبان، فتتحد الفتاتين معاً، وكان أبطال المسلسل هم: مي عمر، وروبي، أحمد خالد صالح، صبا الرافعي، أوتاكا، سليمان عيد، نبيل نور الدين، و تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.