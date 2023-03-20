اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. حلق وبيرسنج في حاجب ابن أنغام.. وضعها في موقف محرج مع جمهورها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو لابن الفنانة أنغام وهو يظهر داخل إستاد لتشجيع كرة القدم، وتعد من أبرز الصور الجديدة الخاصة بهم والتي حصلت على إعجاب الجميع مؤخراً.

مشوار أنغام الفني

وأطل ابن أنغام بشكل صدم الجمهور لأنه غير لائق، وذلك لأنه اعتمد على ارتداء حلق الأذن وبيرسنج في الحاجب، وهو ما تسبب في تعرضه إلى العديد من الانتقادات الكثيرة، وهي من الأشياء التي أظهرت على مظهره كثيراً، وانتقده الكثير من المتابعين في الساعات الأخيرة الماضية.

وكشفت المطربة أنغام عن مشوارها الفني، وعلقت قائلة “هعترف بقي”، وقالت أنها بدأت حفظ الأغاني وهي في سن الـ 5 سنوات، ودخلت إلى الإذاعة المصرية وهي في سن الخامسة عشر عاماً، وشهرتها بدأت تظهر في سن السادسة عشر عام، وذلك بأغنية “الركن البعيد الهادي” وهي عام 1989 من أكثر من 20 عاماً.