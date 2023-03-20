اتفرج- تانت الان تتابع خبر الصلح خير .. عمرو أديب وأحلام بقوا حبايب بعد خلاف 7 سنوات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية الذي يعرض على قناة أم بي سي مصر عن إنهاء خلافه مع الفنانة أحلام، وذلك بعدما طلب منها استضافتها في البرنامج لتوافق على طلبه.وقال عمرو أديب خلال استضافته لها أنه يحب الفنانة أحلام لترد عليه الأخيرة أنها هي أيضاً تحبه، مضيفة أن الاشقاء في البيت الواحد يحدث بينهم خلاف.

ونشب خلاف بين الإعلامي المصري وأحلام في عام 2017، مما جعلها تقوم بكتابة تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر تقول فيها إنها لا يشرفها إجراء لقاء مع عمرو اديب.