اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. منة فضالي وقفت فرنسا على رجل بالأسود أبو فرو والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الفيديوهات الصوروظهرت منة فضالي خلال تواجدها داخل في العاصمة الفرنسية باريس مرتدية جاكت فرو من اللون الأسود الجذاب وتقف في أحد الشوارع ، بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه، مما جعلها إطلالة مميزة.

وعلق الجمهور على الصورة مثل ربنا يحفظك ويبارك فيكي يارب العالمين- احلي تحيه من باريس لاجمل فنانه ونتمني نشوفك.

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