إليسا وأصالة تحييان حفلاً غنائيًا بشهر مايو بالكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 02:31 مساءً - تتألق النجمة إليسا والنجمة أصالة ويحييون حفلاً غنائيا، في الكويت يوم 13 مايو الشهر المقبل، ومن المقرر أن تقدم كل منهما خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التى يتفاعل معها الجمهور.

تصدرت الفنانة أصالة تريند محرك البحث «جوجل»، وذلك بعدما نشرت شام الذهبي ابنتها، مقطع فيديو ظهرت فيه مع والدتها من كواليس تصوير برنامج «سعودي آيدول» وهما يلتقطان الصور.

وأثارت أصالة الجدل في الفيديو، حيث ظهرت ببطن منتفخ، ما دفع الجمهور للتساؤل عمّا إذا كان ذلك كرشاً أم حملاً؟.

من ناحية أخرى، طرحت أصالة مؤخرًا من خلال منصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب» أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان «ما عرفتك».

حققت الأغنية في 6 ساعات ما يزيد عن 80 ألف مشاهدة، وهي من كلمات المزن، ألحان فايز السعيد، توزيع نور هاشم، وتريات هيثم سعدون، جيتارات فرشيد، هندسة صوت عمر صلاح، مكساج جاسم محمد.