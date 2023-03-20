اتفرج - انت الان تتابع خبر ميريام كلينك تفاجئ جمهورها بمقطع فيديو في غاية الاثارة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة اللبنانية المثيرة للجدل ميريام كلينك مقطع فيديو في غاية الجاذبية، وهي ترتدي ملابس جلدية بلون وردي " بينك" .

وظهرت المغنية ميريام كلينك في مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها انستغرام، وهي ترتدي بنطلون جلدي لامع وجاكيت وقميص يكشف عن البطن المصقول، وهي تحمل حقيبة وردية صغيرة بالكتف ، وحقيبة جلدية سوداء بحجم اكبر في يدها ، وبيمينها تحمل كاسة وردية ، مرتدية حذاء بلون وردي ايضا .

وقد اثارت هذه الاطلالة الحديثة لعارضة الازياء أيضا، ميريام كلينك ، ردود صاخبة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت بنت الرواجبة في تعليق لها على تطبيق انستغرام :" كل مشيك عرض ازياء" ، فيما قالت رورو :" معقول ما اجملك انت باللون البينك، عنجد باربي ".

فيما قال جول :" يا روحي انت بتجنني ".بينما قال امير الرفاعي :" منور مولاتي وتاج راسي "، فيما وصفها الكثيرون بانها ملكة الفن والرقي والجاذبية .