اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. زوجة ماجد المصري بملابس جريئة ومثيرة.. زغللت العيون على السوشيال ميديا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت رانيا أبو النصر زوجة النجم الكبير ماجد المصري بمشاركة جميع متابعيها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، بنشر صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها وخطفت الأنظار.

صور زوجة ماجد المصري بملابس جريئة ومثيرة

وأطلت زوجة ماجد المصري بملابس جريئة ومثيرة ولونها أسود مصنوعة من الجلد، وهذا ما جعل إطلالتها مثيرة كثيراً، ومن الناحية الجمالية وضعت مكياج بالكثير من اللمسات الخفيفة وتم ترك شعرها منسدل على كتفها، وتعتبر من أكثير الإطلالات المميزة التي ظهرت بها.

زوجة ماجد المصري على انستجرام

وجديراً بالذكر أيضاً أن ماجد المصري ورانيا أبو النصر منذ ما يقرب من 10 سنوات، وعندهم “أدهم وداليدا”، وهي من أكثر الإطلالات المميزة التي جعلت الجميع يلتفت إليها، وتعتبر من أكثر الصور المميزة التي لفتت أنظار الجميع.