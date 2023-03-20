حمادة هلال ينشر صورة جديدة من كواليس مسلسل المداح 3

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 11:23 صباحاً - شارك الفنان حمادة هلال ، متابعيه صورة جديدة من كواليس تصوير ومونتاج مسلسل المداح ٣ ، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق حمادة هلال، علي الصورة قائلاً: " باذن الله باقي ثلاثة أيام علي رمضان كل عام وأنتم بخير يارب يكرمنا وينصرنا ويكون مسلسل المداح أسطورة العشق نجاح كبير بكرمك يارب.

ويواصل النجم حمادة هلال، تصوير مشاهد مسلسله الجديد "المداح 3"، والمقرر عرضه على شاشة MBC في ماراثون رمضان المقبل.

وينشغل أبطال وصناع المسلسل حاليا بتصوير عدد من المشاهد الخارجية المهمة داخل مدينة سانت كاترين وتحديدا داخل دير سانت كاترين، بالإضافة إلى عدد من المشاهد المهمة الأخرى التي تم تصويرها من أعلى قمة جبل موسى.

الجزء الثالث من مسلسل "المداح" يحمل اسم "أسطورة العشق" ويأتي عقب النجاح الجماهيري الضخم الذي حققه المسلسل في مواسمه السابقة، وهو من إنتاج إسلام المرسي، أحمد السمان، منتج فني أيمن الصياد، سعيد أبوزيد، مدير الإنتاج محمد عصام.