اتفرج- انت الان تتابع خبر رمضان كريم 2023| تفاصيل برومو الجزء الثاني من رمضان كريم 2 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل بشأن معرفة مسلسلات رمضان كريم 2023، ومن خلال التقرير المفصل سنتعرف على تفاصيل برومو الجزء الثاني من رمضان كريم 2.

بثت قناة القاهرة والناس وقناة النهار برومو الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم والذي سيعرض حصريا على شاشتها في رمضان المقبل 2023، ويتم عرضه بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في الجزء الأول.

ويعد مسلسل رمضان كريم، واحد من الأعمال الفنية التي اجمع عليه المشاهدين ويفضلونها، وحقق نجاحا كبير خلال عرض الجزء الأول منه، ومن المقرر أن يُذاع يوميًا عبر شاشة القاهرة والناس.

أبطال مسلسل رمضان كريم

ظهر الفنان الكبير محمود الجندي رغم رحيله صورة له من المسلسل باعتباره أحد نجوم الجزء الأول، وهي لقطة مميزة من المخرج والفنانين، وظهر أصوات الفنانين وهم يدعون له بالرحمة والمغفرة.

كما ضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم، الفنان الكبير سيد رجب وبيومي فؤاد ومحمد لطفي ونجلاء بدر وسلوى عثمان ونهي صالح وكريم عفيفي وويزو، ويفتقد المسلسل هذا العام لشخصية الفنان الكبير الراحل محمود الجندي.