اتفرج- انت الان تتابع خبر قلبان على السوشيال ميديا بسبب أنغام وويجز .. اتفرج ماذا فعل الثنائي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا، داخل جمهورية مصر العربية والوطن العربي خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 19 مارس 2023، حول غناء أنغام وويجز في حفل ليلة صوت مصر، المقام ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية.

وسادت حالة من الإعجاب من قبل رواد السوشيال ميديا على التويتو الذي جمع الثنائي أنغام وويجز، حيث أنه بمجرد دخول مغني الراب على المسرح بغناء أغنية البخت الذي كانت أحدي التي اشتهر بعها، وشاركته أنغام غناء الأغنية.

وتفاعل الحضور لحفل ليلة صوت مصر مع الثنائي، وظهر ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي.