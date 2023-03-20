اتفرج- انت الان تتابع خبر قنوات مسلسلات رمضان 2023 .. يلا نزل الترددات الجديدة من هنا قبل المسلسلات ما تبدأ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت عمليات البحث عبر المحرك الذي أعد خصيصاً لذلك جوجل على مدار الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 19 مارس 2023، لمعرفة قنوات مسلسلات رمضان 2023، خاصة مع اقتراب حلول الشهر الكريم.قامت عدد من القنوات المصرية والعربية بالكشف عن خريطة الأعمال الدارمية التي سوف تقدمها خلال شهر رمضان المبارك الذي من المتوقع أن ينطلق يوم الخميس القادم الموافق 23 مارس 2023، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية.

في التقرير التالي سوف نقوم بالكشف عن ترددات قنوات مسلسلات رمضان 2023:

تردد قناة أون دراما

القمر الاصطناعي : نايل سات

الاستقطاب :أفقيا

معدل الترميز : 27500

تردد قناة أون إي ON E

القمر الاصطناعي نايل سات

الاستقطاب رأسي

معدل الترميز 27500

تردد قناة اون دراما on e drama

القمر الاصطناعي نايل سات

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

تردد قناة سي بي سي دراما CBC Drama

التردد 11785

القمر الاصطناعي نايل سات

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

تردد قناة أم بي سي مصر 1 MBC Masr

التردد 12015

القمر الاصطناعي نايل سات

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

تردد قناة ام بي سي مصر الجديد 2

التردد :11823

القمر الاصطناعي نايل سات

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

تردد قناة MBC drama

التردد : 11470

القمر الاصطناعي نايل سات

الاستقطاب رأسي

معدل الترميز 27500

تردد قناة الحياة مسلسلات 2023:

التردد 12206

القمر الاصطناعي نايل سات

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500