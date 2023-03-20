قنوات مسلسلات رمضان 2023 .. يلا نزل الترددات الجديدة من هنا قبل المسلسلات ما تبدأ

رياض - احمد صلاح - ارتفعت عمليات البحث عبر المحرك الذي أعد خصيصاً لذلك جوجل على مدار الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 19 مارس 2023، لمعرفة قنوات مسلسلات رمضان 2023، خاصة مع اقتراب حلول الشهر الكريم.قامت عدد من القنوات المصرية والعربية بالكشف عن خريطة الأعمال الدارمية التي سوف تقدمها خلال شهر رمضان المبارك الذي من المتوقع أن ينطلق يوم الخميس القادم الموافق 23 مارس 2023، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية.
في التقرير التالي سوف نقوم بالكشف عن ترددات قنوات مسلسلات رمضان 2023:
ترددات قنوات مسلسلات رمضان 2023:
تردد قناة أون دراما
القمر الاصطناعي : نايل سات
الاستقطاب :أفقيا
معدل الترميز : 27500
تردد قناة أون إي ON E
القمر الاصطناعي نايل سات
الاستقطاب رأسي
معدل الترميز 27500
تردد قناة اون دراما on e drama
القمر الاصطناعي نايل سات
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز 27500
تردد قناة سي بي سي دراما CBC Drama
التردد 11785
القمر الاصطناعي نايل سات
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز 27500
تردد قناة أم بي سي مصر 1 MBC Masr
التردد 12015
القمر الاصطناعي نايل سات
الاستقطاب عمودي
معدل الترميز 27500
تردد قناة ام بي سي مصر الجديد 2
التردد :11823
القمر الاصطناعي نايل سات
الاستقطاب عمودي
معدل الترميز 27500
تردد قناة MBC drama
التردد : 11470
القمر الاصطناعي نايل سات
الاستقطاب رأسي
معدل الترميز 27500
تردد قناة الحياة مسلسلات 2023:
التردد 12206
القمر الاصطناعي نايل سات
الاستقطاب عمودي
معدل الترميز 27500