اليوم.. تشييع جثمان الفنانة الراحلة ”لبنى محمود” من مسجد السيدة نفيسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 09:29 صباحاً - توفيت مساء أمس الأحد الفنانة لبنى محمود بعد صراع مع المرض.

وتشيع جثمان الفنانة الراحلة اليوم الإثنين من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر ودفنها بمدافن العائلة.

وقال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إإن الفنانة الراحلة كانت تتلقى العلاج في مستشفى الشبراويشي وتوفيت أمس الأحد.

واشتهرت الفنانة لبنى محمود بشخصيتها في مسلسل «نيللي وشيريهان» وكان آخر أدوارها في مسلسل «موضوع عائلي» الذي عُرض مؤخرًا.

تخرجت الفنانة الراحلة من المعهد العالي للباليه، وكانت ضمن أول دفعة التحقت بفرقة باليه أوبرا القاهرة، ثم اتجهت للتمثيل.

وبدأت مسيرتها الفنية عام 1985 حين شاركت في فيلم «صاحب الإدارة بواب العمارة» مع المخرجة المصرية نادية سالم، ثم توالت مشاركاتها في الأعمال الفنية بعد ذلك، ما بين المسرح والسينما والدراما.

وشاركت لبنى محمود، في العديد من الأفلام السينمائية منها "الإنس والنمس، والبعض لا يذهب للمأذون مرتين، واحد تاني، إضافة إلى مسلسلات «نيللي وشريهان، وموضوع عائلي».

واشتهرت كذلك بتقديمها لشخصية رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير في مسلسلين «العميل 1001، وحرب الجواسيس».