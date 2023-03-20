اليوم.. ريم البارودي ضيفة ريهام سعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 09:29 صباحاً - تحل الفنانة ريم البارودي ضيفة الإعلامية ريهام سعيد في برنامجها صبايا الشمس، وذلك اليوم الإثنين، ويعد ذلك أول لقاء لهم بعد أزمتهم .

وكانت شوقت ريهام لـ حلقتها مع ريم البارودي، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

وشاركت صورة تجمعها بـ ريم البارودي، وكتبت عليها، قائلة: «انتظرونا الاثنين القادم في صبايا الشمس».بعد أزمتهم.

وكانت قد حضرت ريهام سعيد عزاء والد الفنانة ريم البارودي، وذلك بعد سنوات من الخلاف والقضاء انتهت بالصلح بينهم منذ شهور قليلة.

وجاءت بجانب ريم البارودي تحاول مساندتها ومواستها ودعمها في وفاة والدها ، الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس الموافق 12 من شهر يناير، بعد صراع مع المرض.

أزمة ريهام سعيد وريم البارودي

يذكر أن، بدأت أزمتهما عند تسريب مقطع صوتي للفنانة ريم البارودي على مواقع التواصل الاجتماعي تقول فيه: «جزمة زينة برقبة ريهام سعيد أنت بتقارن مين بمين؟ دي بينطبق عليها إذا خاصم فجر.. دي واحدة فاجرة ومكروهة ربنا أداها كل حاجة وسلب منها كل حاجة.. خليها كدا ربنا بيعذبها أكتر وأكتر اللهم لك الحمد أنا عندي ناس زي الفل حواليا».

وحرصت ريهام على الرد على ريم من خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، أشارت فيه أنها تفاجأت بعدم وجود ريم جانبها خلال أزمة تصريحاتها عن مرضى السمنة، وأن الأزمة اشتعلت عندما اتصلت بأحد لصحفيين تخبره بأن ريهام وضعت علامة إعجاب على صورة لطليقها الفنان أحمد سعد، وعندما حاول الصحفي الدفاع عنها فتحت ريم النار، وبعد سنوات من المشاكل والمحاكم انتهت أزمة ريم البارودي مع ريهام سعيد بدفع الغرامة المالية التي قدرها 20 ألف جنيهًا عن طريق محاميها لإنهاء النزاع والصراع بينهم.