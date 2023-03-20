اليوم.. عرض مسلسل ”كامل العدد” عبر منصة شاهد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 09:29 صباحاً - يستعد أبطال مسلسل "كامل العدد" لعرض أولى حلقات المسلسل قبل الموعد الرسمي لانطلاق موسم دراما رمضان 2023.

موعد عرض مسلسل "كامل العدد"

ومن المقرر أن تعرض الحلقة الأولى من مسلسل "كامل العدد" مساء اليوم الإثنين، حصريا عبر منصة شاهد، وذلك حسب ما أعلنه برنامج MBCTrending.

وكان الإعلان الرسمي لمسلسل "كامل العدد" كشف تقديم دينا الشربيني شخصية ليلى تيمور التي تعيش قصة حب، وفي الوقت نفسه تواجه أزمة الزواج في سن صغير، لنكتشف مفاجآت عديدة تخص أطفالها وحياتها الزوجية.

ويتكون مسلسل "كامل العدد" من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي.

يذكر أن مسلسل "كامل العدد" من بطولة كلا من دينا الشربيني كل من شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، والمسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش، ومن إخراج خالد الحلفاوي.