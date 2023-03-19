المطربة اللبنانية ”نانسي عجرم” تواصل جولتها الغنائية بأمريكا وكندا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 02:27 مساءً - تواصل المطربة اللبنانية نانسي عجرم جولتها الغنائية لهذا العام بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والتي بدأتها مطلع الأسبوع الماضي بأولى حفلاتها بمدينة هيوستن، ثم جاء حفلها الثاني في مدينة ديترويت.

وأحيت يوم الأحد الماضي حفلها الثالث بكندا، وتحديدا مدينة مونتريال، وهو الحفل الذي حضرته أعداد كبيرة من جمهورها وعشاقها من الجاليات العربية هناك، وشاركت نانسي عبر حساباتها الرسمية خلال الأيام الماضية عددا من مقاطع الفيديو الخاصة بالحفل، والتي بدا من خلالها حجم الاقبال الجماهيري على الحفل، والذي كان سببا في صعوبة وصولها إلى المسرح، حيث بقيت لفترة طويلة محاصرة بين جمهورها ومحبيها قبل بدء الحفل.

من ناحية أخرى، احتفلت نانسي مع جمهورها قبل أيام بنجاح أغنيتها الجديدة «بدي حدا أحبه» والتي تخطت حاجز الـ4 ملايين مشاهدة عبر «يوتيوب»، وهي كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي.