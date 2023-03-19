مسلسل ”مين في دول” على ”الراديو 9090” في رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 12:29 مساءً - طرحت محطة «الراديو 9090» بوستر ترويجي جديد لمسلسلها الكوميدي «مين في دول» ، المقرر بثه عبر إذاعتها في رمضان المقبل ، من بطولة الفنان والإعلامي محمد نشأت والفنانة إيمان السيد.

المسلسل تدور أحداثه حول «شناوي» سائق التاكسي الذي يتعرض لحادث نتج عنه تقمصه لشخصيات عديدة ممن يستقلون معه التاكسي وتلجأ زوجته يسرا لدكتور «أبولوا» لعلاج زوجها.

وفى كل حلقة تحدث العديد من المفاجآت الكوميدية. وهو من تأليف هشام يحي وعبد الله مصطفي، ويشارك في البطولة كل من إيهاب الزناتي، سامح عبد العزيز، محمد البحيري.

«مين في دول» بطولة الإعلامي محمد نشأت، والفنانة إيمان السيد، ويذاع يوميا في رمضان على إذاعة «الراديو 9090»، في تمام الساعة 4:20 عصرًا. يذكر أن «الراديو 9090» سيقديم 3 مسلسلات في شهر رمضان المقبل، الأول للنجم الكبير يحيي الفخراني بعنوان «أحلام شهرزاد»، والثاني «كارت أحمر» بطولة بيومي فؤاد وعمرو وهبة ورنا رئيس، والثالث «مين في دول» بطولة محمد نشأت وإيمان السيد.