رانيا يوسف تكشف أسرارها في برنامج ”حبر سري” خلال رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 12:29 مساءً - كشف البرومو التشويقي لحلقة رانيا يوسف في برنامج « حبر سري» الذي سيعرض في رمضان 2023، العديد من المفاجآت، حيث أثارت الجدل بالحديث عن علاقتها بـ«أحمد الفيشاوي» كما تتحدث عن أزمة فستانها الشهير، مؤكدة أنها ليست نادمة على فستان البطانة وأن الأمر عادي.

وشاركت الإعلامية أسما إبراهيم ، مقدمة برنامج «حبر سري»، المذاع على قناة القاهرة والناس، البرومو التشويقي لأولى حلقات برنامجها في رمضان 2023، والتي من المقرر أن تستضيف بها الفنانة رانيا يوسف.

وعن أزمتها الشهيرة مع المذيع الإعلامي العراقي بسبب لقائهم، قالت: "أنا استقبلت المذيع لأنه ليس مصريا وكان بيتحايل عليا أن هو يعمل الإنترفيو عشان يتشهر في مصر ويشتغل".

وأوضحت رانيا يوسف حقيقة ارتباطها بالفنان أحمد الفيشاوي بعد صورتهما الأخيرة سويا، حيث ردت: "أنا مش أكبر أوي منه، دول هما ثلاث سنين مش قصة يعني".