غدًا.. نيللي كريم وأبطال ”عملة نادرة” في ضيافة It’s Show time على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 11:27 صباحاً - يعرض برنامج It’s Showtime المذاع على قناة CBC، غدًا الاثنين، في تمام الخامسة مساء، تغطية فنية خاصة من داخل كواليس مسلسل “عملة نادرة” بطولة نيللي كريم، الذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2023.

تدخل كاميرا It’s Showtime لكواليس المسلسل الذي سيُعرض في موسم رمضان على نفس القناة، وتقوم المذيعة دينا حويدق بإجراء حوارات خاصة وحصرية مع نجوم العمل، في مقدمتهم نيللي كريم وأحمد عيد ومحمد لطفي، للتعرف على تفاصيل وكواليس المسلسل.

يذكر أن It’s Show time برنامج فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الأجتماعي.