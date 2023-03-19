اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج.. مي عمر تخضع لجلسة تصوير جذابة في باريس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة المصرية مي عمر صورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت مي عمر خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها في الساعات الماضية في العاصمة الفرنسية باريس وهي ترتدي جاكت من اللون الرمادي الجذاب بطريقة أثارت إعجاب جمهورها من الناحية الجمالية فقط اعتمدت علي الكثير من المكياج واستخدام احمر الشفاة.

ونالت الفنانة على الكثير من التعليقات مثل ساحرة في جمالك واناقتك- قلبييي عليه النعمه- ايه الجمال الذي لا يقارن ده.

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