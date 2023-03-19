اتفرج- انت الان تتابع خبر من الحمام .. اتفرج غادة عبد الرازق تكشف عن التاتو الجديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة غادة عبد الرازق، بمشاركة جمهورها صور جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انتسجرام، والتي جعلتها تتصدر صفحات السوشيال ميديا وحركات البحث خلال الساعات الماضية.

وظهرت غادة عبد الرازق خلال تواجدها في الحمام مرتدية تيشرت صيفي نصف كوم من اللون الأخضر الذي كشف عن التاتو الذي قامت برسمه على ذراعها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدم الكثير من المكياج وأحمر الشفاة والاكسسورات، مما أثار إعجاب الجَمهور.

وعلقت على الصور قائلة دي حالتي دايما لما برجع من التصوير وأحس ان شكلي حلو، أهري نفسي تصوير على أمل أطلع بصور شكلها حلو زي كيم كارداشيان في الحمام ومفيش فايدة

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