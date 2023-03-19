ويجز يتصدر السوشيال ميديا بعد صورته مع كريستيانو رونالدو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 09:29 صباحاً - شارك نجم أغاني الراب المصري ويجز صورة له رفقة لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، وتداول رواد التواصل الاجتماعي الصورة بشكل واسع عبر جميع المنصات، بعد نشر الصورة، حيث كان التقطت تلك الصورة خلال حفله الذي أحياه في ختام بطولة كأس العالم الذي تم تنظيمه في قطر.

وظهر ويجز في الصور وهو يقف جانب «كرستيانو»، ويردتي جلبابا أبيضا، كما ارتدى رونالدو تيشرت بني وبنطال أسود اللون.

وكانت كرمت إدارة بوليفارد الرياض ويجز بوضع بصمته على حائط المشاهر أسوة بكل نجوم العالم الذي قامو بوضع بصماتهم خلال زياراتهم التي قامو بها للملكة.

وحرص الفنان «ويجز» على التواجد فى حفل الفنانة أنغام والذى حمل اسم ليلة صوت مصر، وأقيم فى المملكة العربية السعودية .