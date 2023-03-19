محمد رمضان يثير الجدل بـ”حلق” من داخل كواليس فيلم هارلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 09:29 صباحاً - شارك الفنان محمد رمضان جمهوره صورة جديدة، من داخل كواليس فيلم هارلي، حيث ظهر فيها بلوك جديد ومختلف، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر رمضان في الصورة التي نشرها، وهو يضع "حلق" في أذنه، ما دفع عدداً من المتابعين لانتقاده مؤكدين أن هذا التصرف قد يُنفّر بعض المعجبين منه.

وكان رمضان قد نشر عبر حسابه الخاص في "إنستجرام" مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلمه الجديد "هارلي"، ظهر فيه معجبين من الجمهور يلتفون حوله، وعلّق على الفيديو قائلاً: "ربنا يديم الحب يا أعظم جمهور في الدنيا ويارب اجعلني عند حُسن الظن دائماً أبداً، امبارح من تصوير فيلم "هارلي" في شوارع القاهرة".

ويشارك في فيلم هارلي، نخبة من النجوم، منهم: محمد رمضان، مي عمر، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، محمود حميدة، وهو من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.

يعتبر فيلم هارلي هو التعاون الثاني الذي يجمع بين الفنان محمد رمضان والفنانة مي عمر، إذ شاركت مي عمر في مسلسل "الأسطورة" الذي عرض في رمضان 2016، وحققوا من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وضم مي عمر، فردوس عبد الحميد، روجينا، عايدة رياض، هادي الجيار، والعمل كان من إخراج محمد سامي.