عبد الباسط حمودة يزور طارق الشيخ في منزله

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 09:29 صباحاً - حرص النجم عبد الباسط حمودة على دعم ومؤازرة النجم طارق الشيخ بعد الحادث الأليم الذي تعرض له منذ أيام قليلة، وقام بزيارته في منزله بعد خروجه من المستشفى.

ونشر عبد الباسط صورة له رفقة طارق الشيخ، من داخل منزل الأخير، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق عليها: «أخويا الصغير وابنى طارق الشيخ ألف سلامة عليك يا حبيبي وربنا يتم شفاك على خير يارب.. الأساس هنا».

وكان قد تعرض الفنان طارق الشيخ لحادث وأصيب بضرر كبير في قدمه، ما تطلب إجراء جراحة عاجلة، وفق ما أعلنه عبر صفحته الشخصية.