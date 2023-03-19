اتفرج- انت الان تتابع خبر خدوا الحكمة من ست العاقلين ياسمين عز.. تكشف عن سؤال غلط تسأليه لزوجك في رمضان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الإعلامية ياسمين عز بتقديم الكثير من النصائح الهامة للسيدات حتى يتعاملون مع أزواجهم في شهر رمضان المبارك، وأيضاً انتهائه بدون حدوث فيه اي مشاكل بين الرجل وزوجته، وللحفاظ على الحياة هادئة ومستقرة.

طريقة تعامل المرأة مع زوجها في برمضان

وقالت ياسمين عز في برنامج “كلام الناس” الذي يبث على قناة إم بي سي مصر الفضائية، ووجهت حديثها إلى السيدات، وقالت “بلاش تسالي جوزك هياكل إيه على الفطار لأن السؤال دا غلط”.

وتابعت ياسمين قائلة “طريقة السؤال هتاكل إيه يا حبيبي يا نور عيني، فرعونا يا مأكلنا ويا مشربنا”، وأكدت أيضاً عز على سؤال الزوج كل يوم عن الطعام قائلة “عيب المفروض الستات تكون عارفة”، وتعد من أبرز الحكم التي قدمتها لجميع النساء في الشهر الكريم، شاهدوا الفيديو من هنا.