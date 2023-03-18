انت الان تتابع خبر هيعدي الكل.. مصطفى شعبان يروج لمسلسله الجديد “بابا المجال” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - روج الفنان مصطفى شعبان، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لمسلسله الجديد “بابا المجال” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.حيث نشر “شعبان” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” الملصق الدعائي للمسلسل، وأرفق معه التعليق التالي: “أخوك على قده بس مفيش حد قده.. وفي كارنا مفيش مقارنة.. أنا بابا المجال”.

وقد تفاعل عدد كبير من المتابعون مع المنشور، والذين حرصوا على تقديم التهاني على المسلسل، متمنيين له النجاح.

أبطال مسلسل بابا المجال

يشترك في بطولة مسلسل “بابا المجال” كلًا من مصطفى شعبان، نسرين أمين، باسم سمرة، سوسن بدر، رياض الخولي، جومانا مراد، سهر الصايغ، أحمد كشك، محمود حافظ، محمد نجاتي، عارفة عبد الرسول، سماء إبراهيم، بسمة داوود، وهو من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي، حول تاجر قطع غيار سيارات يواجه في بداية حياته العديد من الصعاب ولكنه يستطيع تجاوزها ويصبح أكبر تاجر في مجاله، ويُطلق عليه لقب “بابا المجال”.