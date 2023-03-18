انت الان تتابع خبر تامر حسني عن المخرج أحمد ثروت: مهون على نفسه بإيمانه بقضاء ربنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الفنان تامر حسني، تفاصيل المكالمة التي جمعته بالمخرج أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، بعد إصابته بمرض نادر، استدعى سفره إلى ألمانيا لتلقي العلاج.ونشر “تامر” من خلال حسابه بموقع إنستجرام صورة لأحمد ثروت وخطيبته، وعلق عليها قائلًا: أحمد ثروت صديقي ونجل الفنان والمطرب الكبير الغالي محمد ثروت، تقبل محنة كبيرة من ربنا بمنتهى الحب والإيمان، وهي أنه يصاب بمرض نادر يأثر على رجله وميمشيش، وكان ساعتها بيحضر لـ زواجه”.

وتابع: “وأثناء حديثي معه قولت له أنا كنت بكلمك عشان أهون عليك والحقيقة لاقيته مش محتاج، وهو من إيمانه بقضاء ربنا مهون على نفسه، ونفسيته في أعلى درجات الرضا وبيهزر ومبسوط، وقولت له ممكن تحول المحنة إلى منحة، وبالفعل قالي إنه بيعمل ده، وفاهم الاختبار كويس، وهينجح فيه وهيخف ويمشي على رجله تاني”.

تامر حسني: خطيبة أحمد ثروت بتسهر على راحته

وأضاف: “أحمد ثروت فضل يحكي خلال مكالمتي معه عن حب أسرته واهتمامهم به ووفاء خطيبته وقد إيه الأزمة بينت معدنها الأصيل، وأنها بتدعمه وبتسهر على راحته طول الوقت، وأنا كمان بشكرهم وبشكرها على تربيتها وقلبها، وربنا يشفيك يا أحمد ويفرح قلبك بقدر ثقتك الكبيرة في ربنا وأفرح معاك في زفافك قريب إن شاء الله”.

يُذكر أن المخرج أحمد ثروت أُصيب بمرض مناعي نادر وهو متلازمة الميلر فيشر، ويخضع حاليًا للعلاج في أحد مستشفيات ألمانيا.