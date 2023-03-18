انت الان تتابع خبر وشها متشلفط.. ياسمين صبري تثير قلق جمهورها بعد ظهورها بإصابات في وجهها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة ياسمين صبري، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها الأخير والذي أقلق الكثير من متابعيها.حيث نشرت “ياسمين” من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة جديدة، ظهرت فيها بكدمات في وجهها، وتبين أن ذلك ضمن تصويرها أحد أعمالها الفنية الجديدة.

وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد كشفت عن مشاركة الفنان محمد عادل إمام، بطولة فيلم “أبو نسب” والمُقرر عرضه في موسم عيد الفطر، ليكون ذلك هو التعاون الثاني بينهما.

مسلسل ياسمين صبري

يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري ابتعدت عن تقديم الأعمال الفنية، منذ آخر عمل فني قدمته وهو مسلسل “فرصة تانية” والذي عُرض في رمضان 2020.

مسلسل “فرصة تانية” بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، إدوارد، دياب، نهال عنبر، أيتن عامر، أشرف زكي، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل.