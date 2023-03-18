خالد النبوي يواصل تصوير مسلسل رسالة الإمام بدراما رمضان 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 09:29 مساءً - يواصل الفنان خالد النبوي، تصوير مسلسل «الامام الشافعي»، المقرر عرضه داخل السباق الرمضاني القادم، حيث لا يتبقي عليه سوى أيام قليلة للغاية، وينتمي العمل إلى الدراما التاريخية.

يقوم خالد النبوي، بتصوير مسلسل«رسالة الإمام»، داخل إحدى اللوكشينات الأساسية، في مدينة الانتاج الإعلامي، بقيادة المخرج السوري الليث حجو.

وكان خالد النبوي، روج لمسلسل رسالة الإمام، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن طريق نشره البوستر الرسمي للعمل، وعلق عليه:«ما طار طير و ارتفع .. إلا كما طار وقع ..رسالة الإمام خالد النبوى إنتاج سعدى-جوهر MEDIA HUB سيناريو وإشراف على الكتابة محمد هشام عبية منتج منفذ محمد مشيش إخراج الليث حجو رمضان 2023».

يشارك في بطولة المسلسل بخلاف خالد النبوي، أروى جودة، ونضال الشافعي، وحمزة العيلي، وخالد أنور، وأحمد الرافعي، وسلمى أبو ضيف، وخالد القيش، وفرح بسيسو، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج ليث حجو.

ويتناول المسلسل سيرة الإمام الشافعي، أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، وآخر سنوات حياته في ظل المتغيرات التي شهدتها مصر منذ أكثر من ألف عام، والعلاقة بينه والحضارة المصرية ومدى تأثيرها عليه.