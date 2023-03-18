اتفرج- انت الان تتابع خبر طلاق صاحب المليار يورو مؤخر .. اتفرج السبب الحقيق وراء ذلك مش هتتوقعه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعدت قناة العربية السعودية تقريراً مصوراً خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم السبت الموافق 18 مارس 2023، حول الأسباب التي أدت إلي طلاق صاحب المليار يورو مؤخر ، بالإضافة إلي كليو ذهب عيار 21 العراقي من زوجته بعد أسبوعين فقط من الزواج.وأوضح تقرير العربية أن حيدر الفيلي صاحب المليار يورو مؤخر من زوجته السيدة غدير فيصل الفهد في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أقل من شهر.

سبب طلاق صاحب المليار يورو مؤخر: