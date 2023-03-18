اتفرج- انت الان تتابع خبر مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023.. السنة دي الأعمال متنوعة بين التشويق والاكشن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يفصلنا عن شهر رمضان المبارك 2023 أيام قليلة، ويشهد أقوى المواسم الدرامية عن الأعوام الماضية، ويشارك يه عدد كبير من النجوم وصناع الدراما، وهم يقدمون الكثير من الأعمال ومنها الاكشن والتشويق والإثارة والكوميديا والدراما التاريخية والدينية والصعيدية وغيرها، وتوجد منافسة ساخنة بين كل الفضائيات والمنصات التي تعرض الكثير من المسلسلات، وتعطي فرص كبيرة للجمهور بمشاهدتها.

ويعرض مسلسل الكتيبة 101.

ويقدم مسلسل حرب.

ومسلسل الباتع.

مسلسل جعفر العمدة.

مسلسل رسالة الإمام.

مسلسل سوق الكانتو.

مسلسل ضرب نار.

مسلسل عملة نادرة.

مسلسل تحت الوصاية.

مسلسل الكبير أوي 7.

مسلسل المداح 3 أسطورة العشق.

مسلسل الأجهر.

مسلسل تغيير جو.

مسلسل رشيد.

مسلسل جميلة.

مسلسل حضرة العمدة.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023

مسلسل الكتيبة 101، تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، بطولة: عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبدالوهاب، قنوات العرض: ON وحكايات Art والمحور، منصة watch-it.

مسلسل حرب تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة: أحمد السقا، محمد فراج، قنوات العرض: ON، منصة watch-it.

مسلسل سره الباتع وهو مأخوذ عن قصة الكاتب يوسف إدريس، سيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، بطولة: أحمد السعدني وأحمد فهمى وخالد الصاوي، قنوات العرض: ON والحياة، منصة watch-it.

مسلسل جعفر العمدة، تأليف وإخراج محمد سامى بطولة: محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، قنوات العرض: dmc وmbc، ومنصتا watch-it وشاهد.

مسلسل رسالة الإمام، تأليف محمد هشام عبية وإخراج ليث حجو، وهو بطولة: خالد النبوي وأروى جودة، قنوات العرض: dmc وcbc والحياة وحكايات Art والمحور، ومنصة watch-it.

مسلسل سوق الكانتو، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المناوي، بطولة: أمير كراره، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، قنوات العرض: dmc وحكايات Art، منصتي watch-it، وشاهد.

مسلسل ضرب نار تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكرى، بطولة: أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، قنوات العرض: ON وحكايات Art، منصة watch-it.

مسلسل عملة نادرة، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، بطولة: نيللي كريم وجمال سليمان وأحمد عيد، قنوات العرض:cbc، وحكايات Art، ومنصة watch-it.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير، بطولة: منى زكى ودياب وعلى الطيب، قنوات العرض: dmc، وحكايات Art، منصتي watch-it، و«شاهد».

مسلسل الكبير أوى 7 تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي، بطولة: أحمد مكى، رحمة أحمد، قنوات العرض: ON وحكايات Art، ومنصة watch-it و«شاهد».

مسلسل المداح 3 أسطورة العشق تأليف أحمد أمين وإخراج أحمد سمير فرج، بطولة: حمادة هلال، يسرا اللوزي، هبة مجدى، قنوات العرض: mbc مصر، ومنصة «شاهد».

الأجهر تأليف أحمد حلبة وإخراج ياسر سامى، بطولة: عمرو سعد، درة، ناهد السباعي، قنوات العرض: mbc مصر، ومنصة «شاهد».

مسلسل تغيير جو تأليف منى الشيمى، وإخراج مريم أبو عوف، بطولة: منة شلبي وميرفت أمين وإياد نصار، قنوات العرض: mbc مصر، ومنصة «شاهد».

مسلسل رشيد تأليف وسام صبري وإخراج مي ممدوح، بطولة: محمد ممدوح، ريهام عبدالغفور، قنوات العرض: mbc مصر، ومنصة «شاهد».

مسلسل جميلة تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، بطولة: ريهام حجاج، سوسن بدر، يسرا اللوزي، قنوات العرض: الحياة وcbc وON والمحور، ومنصة watch-it.

مسلسل حضرة العمدة، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، بطولة: روبي وأحمد رزق ودينا، قنوات العرض: الحياة، منصة watch-it و«شاهد».

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، بطولة: يسرا، محمد ثروت، شيماء سيف، قنوات العرض: cbc والحياة، ومنصة watch-it.