اتفرج- انت الان تتابع خبر أم صفاء الطوخي.. معلومات عنها أبرزها اعتقالها أيام السادات وخرجها بعد اغتياله والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة صفاء الطوخي بالرد على تساؤلات جمهورها المستمرة حول غيابها إلى فترات طويلة عن الظهور على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكيد على إنها لا تحب أبداً الأضواء والشهرة الكثيرة.

اعتقال أم صفاء الطوخي

وكشفت صفاء الطوخي عن سبب عدم ظهورها أمام الإعلام كثيراً، قائلة “أنا بشوف إن دي موهبة تانية غير موهبة التمثيل، يعني الحضور ومواجهة الجمهور والحوار مع الإعلاميين دي حاجات بتربكني”، وعبر عن حبها الكبير لشغلها قائلة “أنا بحب شغلتي اللي قدام الكاميرا وعلى المسرح.. إنما في الحياة أنا صفاء بس، الظهور في الإعلام بيحطني في قالب مش شبهي شوية”.

وسردت صفاء الطوخي في لقائها التليفزيوني تفاصيل اعتقال والدتها الكاتبة فتحية العسال، وقالت “لما أمي فتحية العسال تم اعتقالها كنت في ثانوي والمناخ في مصر كان فيه حركة اعتقالات واسعة، اعتقالات سبتمبر التي قام بها الرئيس السادات، وتم اعتقال كل من له علاقة بالورقة والقلم، وكنا بالليل وأمي قالت لهم أهلًا وعملنا لهم حاجة يشربوها ونزلت معاهم بشجاعة كبيرة، ومكانش فيه المشهد التقليدي بتاع أفلام الاعتقال، تم اعتقال أمي وقت السادات وبكل بشياكة والدي قال لها اجمدي وشدي حيلك، وأنا كنت بتفرج على المشهد وأنا مش متفاجئة، وهي كانت مشعة بالقوة الإنسانية والبساطة وهي عارفة إنها صاحبة موقف ودا ثمن طبيعي ممكن تدفعه، واحنا كأسرة كلنا كنا بنسند بعض”.

خروج ام صفاء الطوخي من المعتقل

واستكملت صفاء قائلة “أمي خرجت من المعتقل بعد اغتيال السادات، وفاكره ذكرى خروجها لما كان بيتعرض لها مسرحية في مسرح السلام اسمها نساء بلا اقنعة، وكانوا بيعملوا بروفات وقت ما تم اعتقالها وكان فيه موافقات لوقف العرض لكن الفنانة الكبيرة سميحة أيوب أصرت على أن العرض يفتتح وحصلت صدفة إنها خرجت يوم الافتتاح وطلعت من البيت على المسرح وكان أجمل خروج”.