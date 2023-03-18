اتفرج- انت الان تتابع خبر مسلسلات رمضان 2023 .. تعرف على قصة والقنوات الناقلة لـ”ستهم” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تشارك الفنانة روجينا في مسلسلات رمضان 2023، عن طريق العمل الدارمي ستهم، حيث تسيطر حالة من الغموض حوله بعد الإعلان عن الفيديو التشويقي له خلال الأيام القليلة الماضية.ويتنافس العديد من نجوم الفن في مسلسلات رمضان 2023 الذي من المقرر عرضها في الشهر الكريم، الذي من المتوقع أن ينطلق يوم23 مارس الجاري وذلك وفقاً للحسابات الفلكية.

بطولة روجينا، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز

قصة مسلسل ستهم :

السيدة التي تخلع ثوب النساء وترتدي ثوب الرجال، من أجل الكفاح للكسب الحلال للقمة العيش، هذا إلي جانب ظهور مميز لشيخ المنشدين ياسين التهامي، والذي خطف الأنظار وتظهر حليقة الرأس.

قنوات عرض مسلسل ستهم :

قنوات النهار الفضائية، و قناه المحور، و قناة روتانا دراما وlbc