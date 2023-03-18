اتفرج- انت الان تتابع خبر درة تقع في موقف لا تحسد عليه بسبب “البوس” .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة التونسية درة زروق إلي موقف محرج على الهواء مباشرة في قناة LBCI اللبنانية، أثناء استضافتها في أحد برامجها خلال الأيام القليلة الماضية.وقال المذيع بتوجيه سؤال إلي الفنانة درة زروق قائلًاً ما اذا كانت توافق أو ترفض بعض الأدوار والمشاهد والتي تتعلق بالبوس و الظهور مشوهة، ولم تستطيع الفنانة التونسية من الرد على السؤال المتعلق بالقبلات.

وردت قائلة إنها لا ترفض الظهور مشوهة، أو بوزن زائد، بشرط أن تقدر على العودة لوزنها الطبيعي مرة أخرى، بعد الانتهاء من تقديم هذا العمل.