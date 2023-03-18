معتمر يخطف قلوب رواد السوشيال ميديا بعدما فعله مع والده بجوار الكعبة .. شاهد

اتفرج- انت الان تتابع خبر معتمر يخطف قلوب رواد السوشيال ميديا بعدما فعله مع والده بجوار الكعبة .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في جمهورية مصر العربية، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم السبت الموافق 18 مارس 2023، مقطع فيديو مؤثر للغاية لا تتعدي مدته ٤١ ثانية.وظهر في مقطع الفيديو الذي بات الأكثر روجاً على السوشيال في ميديا لشخص معتمر وهو يحمل والدته في الطواف حول الكعبة بـ مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، وذلك على الرغم من توفير عربات لحمل كبار السن في بيت الله الحرام.

وتضمن الفيديو أيضا أنه الأم كانت سعيدة للغاية لأداء مناسك العمرة بالإضافة إلي بر أبنها لها وعندما جاءت الكاميرا على الرجل ابتسم بطريقة عفوية خطفت قلوب الكثير من رواد السوشيال ميديا.