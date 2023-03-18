مسلسل سفر برلك.. مفاجأة من العيار الثقيل بعودته في رمضان 2023

برومو مسلسل سفر برلك

وخلال التحضيرات لمسلسل سفر برلك توفي حاتم علي عام 2020 بسبب أزمة تعرضه إلى نوبة قلبية أثناء تحضيراته للعمل التاريخي، وعادت اليوم من جديد منصة شاهد لزف خبر سار لجميع متابعيها بموعد عرض المسلسل الذي يجمع بين الكثير من النجوم من كافة أنحاء الوطن العربي.

وظهر الإعلان الدعائي الأول لمسلسل سفر برلك فيه الكثير من الأحداث التاريخية المميزة، وهي التي أدت إلى زيادة حماس الجمهور إلى العمل التاريخي والذي ينتظروه من الإعلان عنه، وكل العمل الملحمي لـ 4 أصدقاء في الأحداث الدرامية الاجتماعية التاريخية، والتي لا يغيب عنها الطابع الرومانسي وتعد من ضمن القصة، ويصنف بأنه من المسلسلات التاريخية الخاصة بقصة حياة أصدقاء عرب في جامعات إسطنبول يجدون أنفسهم في مرحلة سوف تغير مصيرهم.