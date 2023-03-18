اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. لاميتا فرنجية تقدم وصلة رقص مثيرة بالبينك الشفاف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت لاميتا فرنجية خلال تواجدها في مدينية دبي بدولة الإمارات ، مرتدية ملابس من اللون البينك المكشوف من منطقة الصدر والبطن والشفافة من الأسفل وتقوم بالرقص بطريقة أثار اعجاب جمهورها في كل مكان، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جمال عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها

وعلق جمهورها على الصور مثل جمال ودلال ودلع وإحساس يفوق الخيال فعلا تستحقين يا فينوس الشرق

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