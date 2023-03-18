اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. هنا الزاهد تتألق بأقصر فتسان جينز عندها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة الجميلة هنا الزاهد، مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت هنا الزاهد بإطلاله جذابة خلال تواجدها في منزلها، مرتديه فستان من الجنيز القصير الذي كشف عن اردافها أما من الناحية الجمالية عدم استخدام أي مكياج نهائياً وترك شعرها على صدرها وظهرها، بطريقه أثارت إعجاب جمهورها، مع وضع نظارة شمسية

وعلق الكثير من الجمهور على هذه الصور الواحد اول مره يشوف دوا القلب برا الصيدليه – جمالك

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