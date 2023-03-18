اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. أحدث جلسة تصوير لحودة بندق مع زوجته.. في الأشهر الأخيرة من الحمل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهر المطرب حودة بندق مع زوجته في أحدث جلسة تصوير له، وهو ينتظر استقبال مولودة الأول بعد حولي عام من زواجه من منة وفي شقيقة المطرب إياد جيان، وكان زفافهم في مايو 2022.

أبرز أعمل حودة بندق

وقام حودة بندق بنشر من خلال حسابه الرسمي على انستجرام العديد من الصور مع زوجته منه، وظهرت وهي في الأشهر الأخيرة من الحمل وينتظروا مولودهم الجديد لذي يأتي بعد أيام قليلة من الوقت الحالي.

وصرح المطرب محمد شاهين خلال العديد من التصريحات الخاصة “من المرجح أن أقدم أغنية اسمها باب المجل من ضمن أحدث أعماله مع حودة بندق، وقد أظهر من ضمن أحداث الأغنية جاءت في مشهدين فقط وهو ضيف شرف في الأحداث وداخل قالب درامي يتلاءم مع الأغنية، وحصلت على إعجاب الجميع.