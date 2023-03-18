شاهد.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بفستان جريء

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 03:29 مساءً - نشرت الفنانة نوال الزغبي، صورة جديدة لها في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت نوال الزغبي بفستان مليء بالألوان ومفتوح، وخطفت الأنظار بإطلالة جريئة كاجوال لاقت إعجاب الجمهور.

وأثارت الفنانة نوال الزغبى حالة من الجدل الواسع بسبب الصورة التى نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام والتى تحتفل من خلالها بعيد الحب.

وظهرت نوال الزغبى فى الصورة وهى ترتدى فى يدها خاتم ماس وهو ما تسبب فى حالة من البلبلة والجدل بين متابعيها حول حقيقة زواجها وهى بذلك تعلن رسميا الزواج فى عيد الحب أم لا.