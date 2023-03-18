جوري بكر بطلة مسلسل البرنس تحتفل اليوم بزفافها في الإسكندرية.. في سرية تامة

اتفرج- انت الان تتابع خبر جوري بكر بطلة مسلسل البرنس تحتفل اليوم بزفافها في الإسكندرية.. في سرية تامةوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة جوري بكر بطلة مسلسل البرنس بالإعلان عن أنها سوف تحتفل بزفافها اليوم على رجل أعمال من خارج الوسط الفني، وتعتبر من أبرز الأحداث المميزة التي يريد أن يعرفها الجميع.

برنامج عرب وود

بعيداً عن أعين الإعلام والصحافة، وهي احتفلت في الفترة الماضية على رجل أعمال من خارج الوسط الفني، ونشرت صور لهما على صفحتها، وكشفت المذيعة جوري عن انضمامها لفريق برنامج “عرب وود” وهو الذي يبث على قناة روتانا.

ودونت جوري قائلة سعيدة جداً بانضمامي إلى برنامج عرب وود على قناة روتانا سينما، وإن شاء الله تكون بداية موفقة.. انتظروني اليوم الساعة ٧ مساء بتوقيت القاهرة .. والساعة ٩ بتوقيت دبي .. رأيكم يهمني”، وهو من البرامج التي تحصل على نسب مشاهدة كبيرة في الوقت الحالي.