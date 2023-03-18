اتفرج- انت الان تتابع خبر إطلاق أول فيلم عربي مصري بتقنية 3D والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم يوم 13 عن البوستر التشويقي للعمل، بطولة الفنان المصري أحمد داود، استعدادا لطرحه في عيد الفطر، ويعتبر أول فيلم عربي روائي يتم تصويره بتقنية 3D في العالم.



يظهر البوستر التشويقي بتصميم مميز يوحي بالغموض والإثارة حيث يغلب عليه اللون الأزرق ويظهر القصر في عمق الصورة بينما يظهر عز الدين على الباب مستعدا للدخول، أما عنوان الفيلم فيأتي باللون الأحمر مع تصميم للرقم 13 في صورة مقص تنتشر على سلاحه قطرات الدماء الحمراء.



بينما كشف أحمد داود، بوستر الفيلم على شكل فيديو ليمزج بين موسيقى مرعبة وأشباح وصوت صرخات ليثير العديد من التساؤلات عن أسرار هذه الفيلا ورقم 13، وأيضا ظهر داود وهو يقف بداخل فيلا مهجورة.



وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذي يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة ويسعى لبيع القصر الذي ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأشباح.