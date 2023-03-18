اتفرج- انت الان تتابع خبر بالفيديو.. برومو مسلسل عملة نادرة.. الكينج يغنيها ويطرب جميع محبيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت شركة العدل جروب بإطلاق الإعلان التشويقي الرسمي لـ مسلسل عملة نادرة، وهو بطولة النجمة نيللي كريم، ومن المقرر أن يتم عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023، وينتظره جميع المتابعين في الشهر الكريم.

مسلسل عملة نادرة

وقدم البرومو الكينج محمد منير وهو يظهر فيه النجم جمال سليمان، وردد “أنا عبد الجبار ناري هتحرق النجع باللي فيه”، وفي لقطة أخرى، تقول نيللي مرتدية ثوب نادرة “لما ربنا يديكي عيل وتحسي انه مالوش غيرك.. لو مالكيش ضوافر تطلعلك مخالب”، وأيضاً شمل على لقطات للكثير من الفنانين أحمد عيد، والفنانة چومانا مراد، والفنان محمد فهيم والنجم كمال أبو رية”.

ويعد مسلسل عملة نادرة من أبرز الأعمال الدرامية الصعيدية وهو بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو رية، چومانا مراد، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور وغيرهم الكثير من الفنانين، المسلسل تأليف د. مدحت العدل وإخراج محمد العدل و من إنتاج جمال العدل.