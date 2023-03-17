اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ريم البارودي وريهام سعيد يظهران بطريقة مثيرة بعد انهاء خلافهما والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنتا الفنانة ريم البارودي والإعلامية ريهام سعيد عن إنهاء حالة الخلاف التي كانت بينهما في الفترة الماضية عبر جلسة تصوير خلال الساعات القليلة المنصرمة من اليوم الجمعة 17 مارس 2023.

وقامت ريهام سعيد بنشر صور من جلسة التصوير مع الفنانة ريم البارودي حيث ظهر الثنائي وهما يرتديان فساتين من اللون الأسود الضيقة والمكشوفة من منطقة الصدر، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمتا القليل من المكياج وأحمر الشفاة مع ترك شعرهما على منطقة الظهر.

وعلقت الإعلامية على الصورة قائلة انتظرونا يوم الانين علي صبايا الشمس.

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