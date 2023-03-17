اتفرج- انت الان تتابع خبر سوق الكانتو.. أسباب قوية تجعلك تشاهد هذا المسلسل من الواقع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يفصلنا عن شهر رمضان المبارك أيام قليلة، وهو الذي يشهد المنافسة الشرسة والقوية في موسم الدرامان وهذا ما اعتاد عليه جميع محبو الأعمال الدرامية المميزة التي تكون كل عام، وتتوفر الكثير من المسلسلات الهامة والتي يراهن عليها عدد كبير من المشاهدين.

ملخص مسلسل سوق الكانتو

ويعتبر مسلسل سوق الكانتو من الأعمال الفنية التي تنافس في رمضان 2023، وهو الذي يضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرز الأشياء التي ميزت البرومو أنه ذو إثارة ومتعة كبيرة وتشويق للجميع، ويوجد أسباب قوية لمتابعة المسلسل من ضمن المسلسلات المميزة في رمضان.

ويقدم المسلسل أزمنة حسين المنباوي وهو يبدع فيه المخرج حسين المنباوي بشكل كبير، حيث أن العمل يعود بالزمن إلى الخلف، وهذا يظهر من اللوكيشنات الرائعة والديكورات المميزة التي تتلاءم مع كل العصور، وهذا ينتج عنه المتعة البصرية الرائعة، ويقدم امير كرارة فيه جور بطل شعبي ووسيم، وشخصيته واقعية كثيراً، ويشارك في المسلسل عدد كبير من الأبطال ومنهم فتحي عبد الوهاب وأحمد صلاح حسني وعبد العزيز مخيون وغيرهم.