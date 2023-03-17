اتفرج .. زوجة ماجد المصري تكشف عن مفاتنها بأقصر وأضيق فستان عندها

اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. زوجة ماجد المصري تكشف عن مفاتنها بأقصر وأضيق فستان عندهاوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري مجموعة من الصور الجديدة لها خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت زوجة ماجد المصري خلال تواجدها في أحد السهرات ، مرتدية فستان من اللون الأسود القصير للغاية و المكشوف من منطقة الصدر والأفخاذ، أما من الناحية الجمالية فقط استخدمت الكثير من أحمر الشفاه والمكياج، مع ترك شعرها وراء ظهرها، بطريقة أثارت إعجاب جمهورها في كل مكان.

وعلق الكثير من الجمهور على هذه الصور مثل قمر ياخواتي- ايه الحلاوة دي.

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